Romain Grosjean a plusieurs fois déclaré qu’il avait beaucoup apprécié l’ambiance chez Haas F1 au cours de sa première saison.

Mais le Français apprécie encore plus la mentalité de l’équipe américaine, qui pousse tous les membres à se donner à 100%, quitte à faire des erreurs.

"Il y a vraiment une très bonne ambiance chez Haas, une excellente mentalité. Tout le monde est autorisé à pousser au maximum, tout le monde est autorisé à commettre des erreurs," déclare Grosjean.

"Après le Brésil par exemple, j’ai appelé Gene Haas pour m’excuser personnellement de mon erreur lors du tour de mise en grille. Je lui ai dit que j’étais vraiment désolé, que j’avais commis une erreur. Il m’a alors réconforté en me disant que je devais certainement être aussi déçu que lui, qu’il n’y avait donc pas d’inquiétude à avoir et qu’on se voyait deux semaines plus tard à Abu Dhabi."

Grosjean a presque été étonné de la réaction de son patron.

"J’ai fait une erreur et personne n’était heureux, évidemment. Mais personne ne m’a pas pointé du doigt en me disant que j’avais fait une énorme bêtise. Bien sûr il ne faut pas recommencer mais il faut déjà se tourner vers la prochaine course."

"Chez Haas, je peux dire que si quelqu’un fait une erreur, ça va, du moment qu’elle n’est pas répétée et que la personne en tire les leçons. C’est une équipe très ouverte et aucun sujet n’est tabou. Tout est discuté, sans pointer du doigt. Il n’y a pas de problème. Il y a eu une erreur ? Ok, c’est fait, tirez en les leçons et avancez."

Pour le Français cette approche a de bons côtés.

"C’est génial de voir ça appliqué dans une nouvelle équipe parce que tout le monde peut s’exprimer tout de suite à son plein potentiel. Personne ne va se dire qu’il va rester à 80% juste pour éviter une erreur et ne pas passer pour un idiot. Non... tout le monde se donne à 100%."

C’est probablement cette approche des choses qui a coûté sa place à Esteban Gutierrez mais aussi à quelques employés de Haas F1 cette saison. De nouvelles recrues sont attendues pour la saison 2017.