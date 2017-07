Le départ parfait de Valtteri Bottas en Autriche fait encore beaucoup parler de lui.

Le Finlandais a eu de la chance que le système utilisé par la FIA dispose d’une tolérance (la voiture bouge quand on engage la 1ère vitesse) sinon il aurait bien pu être pénalisé.

Les images vidéo montrent en effet clairement que sa voiture commence à se déplacer alors que les deux rouges s’éteignent.

"Ce genre de départ parfait, vous pourriez tenter de le faire 100 fois et le rater 100 fois," explique ainsi Paul Belmondo, ancien pilote de F1.

Pour le directeur de course de la FIA, Charlie Whiting, il n’y a rien de mal.

"Cela fait 20 ans que nous utilisons ce système et il n’y a jamais eu aucune défaillance. Valtteri a eu juste beaucoup de chance. C’est comme gagner au Loto."

Mika Salo, le commissaire de course lors de ce Grand Prix d’Autriche, a bien noté que la vidéo montrait son compatriote en mouvement alors que les feux commençaient à s’éteindre.

"Vettel et Ricciardo ont eu raison dans leurs commentaires. Mais nous ne pouvons pénaliser que selon les données fournies par les capteurs. Et il y a cette tolérance que vous ne pouvez pas avoir en athlétisme par exemple. Entre l’action du pilote avec son embrayage et la réaction dans la voiture, il y a forcément un petit délai à prendre en compte. Ce délai a été au service de Valtteri dimanche."