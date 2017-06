Sergio Perez était moins rapide en fin de relais dimanche au Canada. Mais le pilote mexicain a refusé de laisser passer Esteban Ocon afin que le Français, avec des pneus plus frais, tente d’aller chercher Daniel Ricciardo pour le podium. Les deux Force India ont au final perdu du temps, ce qui a permis à Sebastian Vettel de rafler la 4e place.

Sergio Perez affirme pourtant aujourd’hui qu’il n’a jamais désobéi à des consignes d’équipe… puisqu’il n’y en aurait jamais eu.

« Ce n’était pas une consigne d’équipe, mais une discussion à la radio. J’ai donné à l’équipe mes arguments et ils les ont acceptés. »

Pour Bob Fernley, le directeur d’écurie adjoint, cette petite polémique a au moins une vertu.

« Soudainement, nous avons des problèmes que seules les équipes de pointe ont. Nous sommes observés de plus près. »

Du côté de Mercedes, Niki Lauda prend clairement parti pour Esteban Ocon. Mais rappelons que le Français est aussi un pilote protégé par l’écurie allemande…

« Ils ont offert à Vettel un meilleur résultat. Perez a été égoïste. »

Toto Wolff est d’ailleurs du même avis que son camarade autrichien et emploie des mots plus durs envers l’écurie indo-britannique. La 4e place de Sebastian Vettel n’arrange pas d’ailleurs Lewis Hamilton au classement des pilotes.

« C’est si important de marquer des points cette saison. Ferrari a été un peu chanceuse, les deux Force India ont fait des choses insensées. »

L’autre point positif, pour Otmar Szafnauer, le directeur des opérations piste de Force India, est de voir Esteban Ocon défier directement Sergio Perez.

« Nous avons donné à Estéban une demi-saison pour s’acclimater, et avant même ce délai, il est de plus en plus proche de Sergio. Cela montre que nous avons choisi le bon pilote. »

Toto Wolff a également comblé de louanges le jeune pilote français. Verra-t-on par conséquent un jour Esteban Ocon dans une Mercedes ?

« Il a un futur brillant devant lui » a simplement estimé Wolff.

Les choses vont en tout cas évoluer chez Force India. Vijay Mallya, le propriétaire de l’équipe, a pris la parole directement sur le sujet.

« Notre politique de ne pas appliquer de consigne d’équipe va continuer mais je vais préciser la ligne directrice pour parvenir au meilleur résultat pour l’équipe. »

L’Indien aurait aimé qu’Ocon puisse avoir sa chance d’aller dépasser Daniel Ricciardo, quitte à rendre éventuellement la place à Perez lors du dernier tour.