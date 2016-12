Les circuits urbains du passé et du présent du Championnat du Monde FIA des Voitures de Tourisme, de Macao à Pau, en passant par Vila Real, apparaissent dans le Top-10 des meilleurs tracés en ville figurant sur Redbull.com. Avec Vila Real au sommet de la hiérarchie des fans !

Vila Real, au nord du Portugal, qui a accueilli pour la première fois le meeting FIA WTCC Race of Portugal en 2015, a recueilli plus de suffrage que les célèbres pistes en ville accueillant, ou ayant accueilli la Formule 1, à l’image d’Adelaide, Long Beach, Monaco et Montjuïc Park.

Voici le verdict de Redbull.com au sujet du verdict de Vila Real : “Sir Stirling Moss considère Vila Real, au Portugal, comme l’un de ses circuits favoris, et qui sommes-nous pour le contredire ? Vila Real fut un véritable grand-huit tracé dans la ville du même nom, qui empruntait un pont et bordait les ravins qui ont fait la réputation du tracé original. L’actuel figure désormais au calendrier du Championnat du Monde des Voitures de Tourisme, et si l’on ne passe plus par le fameux pont, il conserve l’esprit d’antan avec des crêtes, l’absence de dégagements et des virages qui nécessitent un gros cœur, comme sur la Nordschleife.”

Malgré tout, le circuit portugais aura certainement recours à la règle du tour ’joker’ afin de pimenter les courses de WTCC qui y auront lieu.