La Formule 1 souhaite s’étendre en Amérique du Nord, et plus particulièrement aux Etats-Unis. C’était déjà un souhait de Bernie Ecclestone, ce sera peut-être une réalité avec le groupe Liberty Media, nouveau propriétaire officiel de la Formule 1 depuis quelques jours.

Chase Carey, le patron du sport, a ainsi indiqué qu’avoir une 2e course aux USA était une priorité pour les années à venir. Il a même déjà cité les villes qui l’intéressaient : New York, Los Angeles, Las Vegas et Miami.

Et cela n’a pas l’air d’inquiéter la ville texane d’Austin, qui accueille le Grand Prix des Etats-Unis depuis quelques années.

"Il ne faut pas voir notre intérêt à court terme," assure le directeur du circuit des Amériques, Bobby Epstein. "Sur le long terme, deux courses attireront plus d’attention sur la Formule 1 aux USA, et donc sur notre course. Avec une 2e course aux USA, il y aura plus de visibilité."

"Parce que l’un des inconvénients de la Formule 1 en Amérique, c’est que la plupart des courses démarrent à 7h du matin, ou même plus tôt encore. Si vous ajoutez une course dans notre fuseau horaire, vous faites grossir le nombre de fans. C’est bon pour tout le monde."

Epstein est moins convaincu par les plans de Liberty concernant les lieux pour les circuits envisagés, probablement en centre ville.

"Des courses de Formule 1 sont très chères à organiser, même sur un circuit permanent. Pour créer un circuit en ville, il faut entre 50 et 80 millions d’euros, et une logistique très importante et très difficile."

"De plus les courses en ville ont tendance à être très ennuyeuses. Il y a peu de possibilités de dépassements, un fan ne peut pas voir beaucoup de virages là où il est placé en général. Sur notre circuit, vous pouvez voir jusqu’à 10 virages en même temps. Sur un circuit en ville, vous voyez la voiture passer devant vous et voilà..."