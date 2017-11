La F2 continue de monter en puissance. Avec de nouvelles monoplaces, plus proches de l’aérodynamique des F1 actuelles, l’antichambre de la F1 proposera de plus cette année un rendez-vous supplémentaire, pour passer de 11 à 12 meetings, selon le calendrier révélé par la FIA. 8 de ces épreuves se tiendront sur le Vieux Continent.

Parmi les deux nouveaux rendez-vous figure celui du Castellet : les deux courses de F2 se tiendront bien sûr pendant le même week-end que le Grand Prix de F1, du 22 ou 24 juin (trois meetings se dérouleront d’ailleurs en juin). On notera aussi l’arrivée du meeting de Sotchi, en Russie, du 28 au 30 septembre.

Le coup d’envoi de la saison sera donné à Bahreïn, du 6 au 8 avril. La dernière course de F2 se tiendra quant à elle en même temps que la dernière course de F1, à Abu Dhabi, le 25 novembre. On note la disparition de l’épreuve de Jerez, où la F1 ne court plus de toute façon.

Le PDG de la Formule 2, Bruno Michel, en a dit plus sur les enjeux de cette saison.

« L’une de nos missions bien connues est de préparer les jeunes pilotes à leur prochaine étape : la F1. Tous nos week-ends de course se tiennent en même temps que les Grands Prix de F1 et cela aidera nos jeunes pilotes à apprendre autant de pistes de F1 que possible, mais aussi à démontrer leurs talents de pilotage devant le paddock de F1. »

« Le calendrier 2018 inclut deux nouveaux rendez-vous, Le Castellet et Sotchi. Il comporte un événement de plus par rapport à l’an dernier, et représente un bon équilibre entre des circuits en Europe et des circuits sur d’autres continents. »

Calendrier de la saison 2018 de F2

6-8 avril : Sakhir, Bahreïn

27-29 avril : Bakou, Azerbaïdjan

11-13 mai : Barcelone, Espagne

24-26 mai : Monte Carlo, Monaco

22-24 juin : Le Castellet (Paul Ricard), France

29 juin - 1er juillet : Spielberg, Autriche

6-8 juillet : Silverstone, Grande-Bretagne

27-29 juillet : Budapest, Hongrie

24-26 août : Spa-Francorchamps, Belgique

31 août-2 septembre : Monza, Italie

28-30 septembre : Sotchi, Russie

23-25 novembre : Yas Marina, Abou Dhabi