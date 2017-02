La saison 2017 sera officiellement lancée demain, avec le début du traditionnel bal des présentations.

Williams a certes présenté sa FW40 en 3D, via 2 photos et une vidéo, ce vendredi, mais c’est demain que nous verrons la première Formule 1 de cette nouvelle ère "en vrai".

La Sauber C36 sera en effet dévoilée aux fans, avant de procéder à un roulage en piste à Barcelone le 22 février. Marcus Ericsson sera au volant, Antonio Giovinazzi devrait lui remplacer la semaine suivante Pascal Wehrlein, blessé au dos.

Mardi 21 février, nous pourrons découvrir la Renault RS17, qui sera dévoilée lors d’un évènement à Londres. Cette monoplace sera pilotée par Nico Hulkenberg et Jolyon Palmer cette saison.

Le mercredi 22 février, alors que la Sauber sera en piste en Espagne, c’est Force India qui présentera depuis son usine de Silverstone sa VJM10, en présence de Sergio Perez et Esteban Ocon.

Le jeudi 23 février, c’est Mercedes qui dévoilera sa W08 à Silverstone, avec quelques tours en piste à venir pour Lewis Hamilton et son nouvel équipier, Valtteri Bottas.

Le vendredi 24 février, double évènement : Ferrari présentera la monoplace de Sebastian Vettel et Kimi Raikkonen à Maranello, avec des tours de circuits prévus sur le circuit adjacent, Fiorano. Le nom est encore inconnu. McLaren présentera elle sa MCL32, pilotée par Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne, depuis son usine de Woking.

Le samedi 25 février, Williams dévoilera cette fois "en réel" sa FW40, destinée à Felipe Massa et Lance Stroll, depuis le circuit de Barcelone.

Et c’est le dimanche 26 février, à la veille des premiers essais, qui sera la journée la plus chargée avec pas moins de trois présentations : la Toro Rosso STR12, qui sera pilotée par Carlos Sainz et Daniil Kvyat, la Red Bull RB13, destinée à Daniel Ricciardo et Max Verstappen et la Haas VF-17 de Romain Grosjean et Kevin Magnussen.

Notons que, cette année, les équipes ont eu le bon goût d’éviter des présentations de dernière minute, entre 8h et 9h du matin, avant le début des premiers essais le 27 février.

Les dates de présentation :

Sauber C36 - 20 février (sur Internet) (le 22 en piste à Barcelone)

Renault RS17 : 21 février (à Londres)

Force India VJM10 - 22 février (à Silverstone)

Mercedes W08 - 23 février (à Silverstone)

Ferrari (nom inconnu) - 24 février (à Maranello / Fiorano)

McLaren MCL32 - 24 février (à Woking)

Williams FW40 - 25 février (à Barcelone)

Haas VF-17 - 26 février (à 15h sur Internet) (le 27 février à 7h50 en réel à Barcelone)

Toro Rosso STR12 - 26 février (à 16h30 à Barcelone)

Red Bull RB13 - 26 février (à Barcelone)