La saison du WTCC va reprendre ce week-end en Chine pour la première des quatre manches restantes, sur le nouveau circuit de Ningbo, et la lutte pour le titre devrait reprendre de plus belle. Précédemment tenue à Shanghai, la manche chinoise du championnat du monde a déménagé sur un circuit plus adapté à la discipline, à 200 kilomètres au sud de Shanghai.

Tiago Monteiro possède 12 points d’avance au classement sur Thed Bjork mais le pilote Honda est encore incertain pour le week-end après son gros accident en essais à Barcelone. L’énorme impact qu’il a subi l’a cloué sur un lit d’hôpital pendant deux semaines, victime de symptômes cérébraux divers. Il doit encore recevoir l’approbation des médecins pour la course chinoise.

RC Motorsport engagera une troisième Lada Vesta pour la première fois de la saison, Ehrlacher et Gleason seront rejoints par Felipe De Souza qui reviendra dans la discipline pour la première fois depuis 2011. Le défi sera énorme pour lui qui n’a pas encore pris la mesure des nouvelles voitures.

Les Honda embarqueront le lest maximal de 80 kilos pour ce week-end, suite à leurs bonnes performances réalisées lors des dernières courses. Les Volvo embarquent quant à elles 70 kilos de compensation, ce qui pourrait les avantager face aux Civic. Les Citroën C-Elysée, qui ont été en difficulté au Portugal et en Argentine, voient leur lest passer de 80 à 50 kilos, ce qui devrait permettre à Huff, Chilton et Bennani de se mêler à la lutte pour la victoire. Enfin, les Chevrolet et les Lada n’embarqueront aucun poids supplémentaire.

ILS ONT DIT

Thed Bjork : "C’est un peu un circuit à domicile pour nous et nous avons beaucoup de fans en Chine. C’est un super pays où disputer une course. Il faut s’attendre à l’inattendu puisque le circuit est nouveau. Je suis concentré sur mon travail pour apprendre la piste le plus rapidement possible avec mes équipiers mais aussi pour tirer le maximum de la voiture rapidement. C’est le même travail qu’ailleurs mais c’est plus amusant quand c’est nouveau. Je suis heureux de me battre pour le titre et nous avons vu que ce n’est pas simple de gagner cette saison comme le faisait Jose Maria Lopez les années précédentes. C’est plus serré désormais".

Norbert Michelisz : "Nous avons une bonne dynamique. Notre voiture sera plus lourde et ça ne nous aidera pas mais j’espère y être rapide. Nous avons fait beaucoup d’efforts sur le châssis, le moteur, les suspensions et l’aérodynamique tout au long de la saison. On a progressé régulièrement ici et là et plus vous progressez, plus c’est difficile de franchir les étapes. Nous avons testé beaucoup de pièces mais ce n’est pas toujours qu’une question de performance, il faut aussi rendre la voiture plus polyvalente. C’est la clé pour gagner le championnat car c’est comme cela que l’on marque beaucoup de points".

Tom Chilton : "J’ai de bons souvenirs en Chine puisque j’y ai gagné. Les fans sont toujours géniaux et il y a beaucoup de monde et une très bonne ambiance. J’aime le défi de devoir apprendre le circuit très rapidement. On peut passer du temps dans le simulateur mais c’est très difficile de juger les points de freinage et les points de corde ainsi que l’environnement spatial en piste. C’est génial d’être en tête du championnat dans ma catégorie mais je ne suis que sixième au général et je veux faire mieux".