Andy Cowell, le designer principal du V6 Mercedes, s’est exprimé lors de la présentation de la Mercedes W08 EQ Power+ aujourd’hui. L’ingénieur a révélé que le moteur allemand approcherait cette saison la barre fatidique des 1000 chevaux, mais que Mercedes travaillait encore à en améliorer la fiabilité.

« Nous avons eu quelques incidents douloureux l’an dernier » a rappelé Andy Cowell. Il pensait sans aucun doute à la panne moteur de Lewis Hamilton en Malaisie, qui lui a coûté le titre en fin de saison.

« Nous avons procédé à quelques investigations et il y a eu des changements très importants à Brixworth sur notre manière de faire des recherches, sur notre manière d’approuver des évolutions moteur, sur notre manière de réviser nos concepts, sur notre manière de confirmer que tout développement supplémentaire est adéquat. Nous avons travaillé sur notre manière de fonctionner avec nos fournisseurs, sur nos propres productions de pièces, sur nos assemblages de pièces, sur le contrôle de qualité tout au long de la production. »

« Pour ce qui est de la panne d’Hamilton au Grand Prix de Malaisie, il y a eu six changements de design dans le moteur pour améliorer le système de roulements en particulier. Et il y a eu probablement trois ou quatre améliorations de la qualité, pour améliorer l’assemblage de l’unité de puissance. »

En dépit de tous ces efforts portant sur la fiabilité, Mercedes n’a pas oublié de travailler sur la performance. La barre des 1000 chevaux va-t-elle être atteinte dès Melbourne ? Andy Cowell ne s’engage pas encore formellement… mais rappelle que la puissance ne fait pas tout en F1.

« Nous nous en rapprochons de plus en plus à chaque évolution. Je ne pense pas que nous dirons un jour où nous en sommes actuellement. Pour gagner des courses, il ne faut pas simplement avoir plus de puissance. S’il n’était question que de dynanomètre, l’unité de puissance serait complètement différente, et nous ne serions préoccupés par le volume, la masse, ou l’évacuation de la chaleur. »

« Le partenariat que nous avons signifie que nous optimisons chaque système pour obtenir la voiture la plus rapide pour gagner la course. Et nous ne parlons pas que de la qualification. Il s’agit de gagner les courses, d’obtenir ces 25 points. C’est ce à quoi nous consacrons nos vies, et nous y pensons aussi de nombreuses heures en dehors des heures de travail. Toute l’équipe, à la fois à Brackley et à Brixworth, se concentre sur cet objectif. »