Ferrari a gagné le premier Grand Prix en Australie devant Mercedes, ce qui confirme si l’on en doutait encore que la SF70H sera compétitive cette année. Le châssis produit par Maranello semble très bon mais le moteur pourrait l’être plus encore, selon Gunther Steiner.

Le patron de l’équipe Haas F1, qui dispose du même V6 que la Scuderia, l’affirme.

"Avec le moteur 2017 de Ferrari, il n’y a pas qu’un seul domaine qui est meilleur. C’est vraiment l’ensemble de l’unité de puissance qui a progressé par rapport à l’an dernier. Le moteur Ferrari est au moins aussi compétitif que celui de Mercedes, si ce n’est meilleur," lance Steiner.

"Ferrai a gagné en Australie mais tout le monde va développer sa voiture et améliorer fortement. Cela va être une vraie course au développement. Ferrari a fait un bon pas en avant et, sans leur aide, nous n’en serions pas non plus là aujourd’hui."

La VF-17 de l’équipe américaine a en effet impressionné aussi à Melbourne.

"Nous avons fait comme les autres," répond Steiner, "mais je pense que nous avons réussi à faire un plus gros pas en avant. Pour nous comme pour Dallara, notre partenaire châssis, la Formule 1 moderne était une nouveauté l’an dernier. Nous avons fait quelques erreurs, nous avons été un peu conservateurs pour certaines pièces. Mais nous avons appris rapidement. Nous avons fait beaucoup de choses bien mieux cette année. Ce qui en ressort ? Une voiture qui semble compétitive."