Initialement prévue à la fin du mois de septembre, la course se déroulera au printemps du 6 au 9 avril.

Le Rallye Guide 1 ayant été publié, nous y découvrons le parcours qui foulera l’île de Beauté en 2017.

L’objectif de cette nouvelle édition est clairement de rendre ce parcours plus accessible aux pratiquants du sport automobile. Un positionnement risqué, puisque l’année dernière le tracé était beaucoup plus exigeant techniquement et physiquement, sur un long parcours difficile. Cette année, il est raccourci d’environ 75 kilomètres.

« Si la difficulté était au cœur des priorités en 2016 au travers d’un kilométrage conséquent, notre volonté en 2017 sera l’accessibilité de cette épreuve majeure du sport automobile français. Compte-tenu du repositionnement de l’épreuve au printemps 2017 et des excellents retours des parties-prenantes, nous avons souhaité renouveler le parcours qui avait été mis en place à l’automne dernier » a déclaré Nicolas Deschaux, président de la FFSA.

L’île est vraiment au cœur de la course, en effet, celle-ci se déroulera du Nord au Sud de la Corse. Bastia sera le cœur de ce Tour de Corse en accueillant le Parc Fermé et le Parc d’Assistance.

Rappelons que cette course est une opportunité saisissante puisque des pilotes WRC et des pilotes amateurs s’y côtoient.

Créé en 1956, le Tour de Corse est une étape capitale dans le championnat de France des rallyes depuis 1967, puis est devenu l’étape Française du Championnat du Monde des Rallyes de 1973 à 2008. Cette édition avait d’ailleurs été remportée par un équipage féminin au volant d’une Renault Dauphine.

Depuis 2016, la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) et Che Guevara Energy Drink ont signé un contrat pour trois ans. La marque de boisson sera le sponsor principal de l’événement pour encore deux éditions.

Ce partenariat a également influencé le changement de nom de la dixième étape de championnat en un « Che Guevara Energy Drink Tour de Corse ».

« Nous sommes très heureux d’accueillir la marque Che Guevara Energy Drink en tant que partenaire-titre du Tour de Corse pour une durée de trois ans. Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le soutien d’une toute nouvelle boisson énergisante ayant pour ambition d’investir l’univers du sport » ajoute Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile.

Che Guevara Drink va donner de l’ampleur ainsi qu’une nouvelle visibilité à cette étape du circuit. Les collaborations telles que celles-ci sont des opportunités uniques pour les événements, notamment dans l’automobile.

Un autre exemple de telle collaboration productive est la moins classique, mais tout aussi passionnante, Tourist Trophy Isle of Man qui a acquis une grande notoriété, notamment grâce à son sponsor principal depuis 2007, PokerStars.

Ce sont surtout Air Corsica, RMC et Europcar qui soutiennent le Tour de Corse depuis longtemps.

Beaucoup de grands noms se sont imposés lors de cette étape, notamment Sébastien Loeb, qui, désormais s’attaque au rallye cross.

L’édition 2016 avait été remportée par Sébastien Ogier et son co-pilote Julien Ingrassia, au volant de la Volkswagen Polo R WRC.

Rendez-vous du 6 au 9 Avril pour cette nouvelle édition du Tour de Corse !