Les propriétaires de la Formule 1, les patrons d’équipe et la FIA se réunissent aujourd’hui pour une session du Groupe Stratégie.

Au menu du jour les avancées sur les règles pour 2018, qui devraient être légèrement modifiées, notamment du point de vue de l’aérodynamique, afin de permettre d’avoir un peu plus de spectacle encore en piste.

Mais le principal sujet de discussion devrait être le Shield, le bouclier en verre développé par la FIA et testé pour la première fois en piste par Sebastian Vettel et Ferrari, lors du dernier Grand Prix à Silverstone.

L’Allemand ne s’est pas senti à l’aise derrière cette bulle et ses remarques, qui ont été plus complètes en coulisses, ne devraient pas plaider en faveur d’une introduction du Shield rapidement.

"Si on se base sur les commentaires que j’ai pu voir de Sebastian, le Shield ne parait pas être une solution très populaire pour protéger la tête des pilotes," reconnait Christian Horner.

"Il semble être encore trop immature dans son concept pour le moment, trop pour l’introduire de manière obligatoire l’an prochain en tout cas. Je suis certain que nous allons en discuter ce mercredi au sein du Groupe Stratégie."

La FIA a toutefois répété qu’une solution devra être en place pour 2018, que ce soit le Shield ou le Halo.

"Les règles techniques le prévoient," confirme Bob Fernley, le directeur adjoint de Force India.

"Nous souhaitons faire quelque chose pour le tête des pilotes, c’est juste une question de savoir dans quelle direction nous allons maintenant. C’est ce dont nous allons parler."

Il a déjà une solution préférée : "La meilleure serait de rendre obligatoire les points d’ancrage du Shield sur les voitures 2018, pour que tout le monde se tienne prêt, et continuer à travailler dessus (lors de séances d’essais libres ou privés) et l’introduire une fois qu’il aura été assez amélioré. Nous devons prendre une décision et celle-ci devra être évaluée de manière complète."