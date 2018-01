Les organisateurs de l’YPF Rally Argentina affirment avoir « réinventé un grand classique du WRC » grâce aux modifications apportées à l’itinéraire de l’épreuve. On y retrouvera ainsi la célèbre spéciale d’El Cóndor à contresens !

Du 26 au 29 avril, l’Argentine accueillera la cinquième manche de la saison. Cette année, l’épreuve sera modifiée afin d’augmenter le défi offert aux concurrents tout en offrant davantage aux spectateurs.

Traditionnellement basées autour de Villa Carlos Paz, près de Cordoba, les spéciales se concentreront sur les routes sablonneuses de Santa Rosa de Calamuchita ainsi que sur les pistes cassantes de la Traslasierra.

Le coup d’envoi sera donné jeudi 26 avril avec une spéciale prenant place dans les rues de Cordoba (1,9 km).

Dès le lendemain, direction la vallée de Calamuchita pour deux passages sur Las Bajadas–Villa del Dique (16,65 km), Amboy–Yacanto (33,58 km) - de retour après trois ans d’absence - et Santa Rosa–San Agustín (23,85 km).

Alors que les équipages reviendront au parc d’assistance établi à Villa Carlos Paz à mi-journée, ils effectueront deux tours en face-à-face pour la super-spéciale au Parque Tematico (6,4 km).

L’étape de samedi s’ouvrira sur une spéciale rapide et inédite : Tanti–Mataderos (13,92 km). S’en suivra une version raccourcie de Los Gigantes (16,19 km) avec une arrivée donnée à Cuchilla Nevada.

La boucle sera complétée par une spéciale entre Cuchilla Nevada et Río Pintos revue et corrigée. D’une longueur de 41,49 km pour incorporer divers tronçons d’anciennes spéciales, il s’agira du plus long test du week-end. Une nouvelle escale au Parque Tematico suivra avant un passage à l’assistance et une répétition de la boucle matinale.

Dimanche, le décor prendra place dans la Traslasierra avec une nouvelle version de la grande classique d’El Cóndor (16,43 km).

Par rapport à l’an dernier, l’emblématique spéciale sera prise à contresens pour vivre une véritable ascension depuis la ville de Copina. Selon les organisateurs, cela permet d’offrir davantage de sécurité, un nouveau défi sportif, mais aussi de nouvelles vues pour les spectateurs. La spéciale sera répétée dans le cadre de la Power Stage après un passage sur Giulio Césare–Mina Clavero (22,41 km).

Le Rallye d’Argentine 2018 totalisera dix-huit spéciales pour un itinéraire chronométré de 360,61 km.