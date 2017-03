L’idée avait été émise il y a peu par Ross Brawn, le nouveau manager des sports mécaniques de la F1 : une course hors-championnat pourrait être organisée en février, afin de tester d’éventuelles innovations dans le format des week-ends de Grand Prix.

Une telle déclaration n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd. Paulo Pinheiro, patron du circuit des Algarve au Portugal, s’est d’ores et déjà porté candidat à l’organisation d’une telle course.

« Une course de F1 est vraiment bonne et intéressante pour nous et pour le tourisme, car l’impact économique et médiatique est énorme, en particulier durant une faible saison touristique comme en février » s’est enthousiasmé le promoteur de Portimao.

Paulo Pinheiro travaille actuellement à obtenir l’indispensable homologation F1 pour son circuit… « Nous pensons que ce processus sera finalisé dans les prochains jours » a-t- il confié à ce sujet.

Les autorités officielles ont fait part de leur soutien à ce projet. Le maire de Portimao a donné son aval, de même que le Premier Ministre Antonio Costa, qui trouve une telle idée « extrêmement attirante et excitante. »