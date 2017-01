Les rumeurs allaient bon train depuis l’accident de la Hyundai de Hayden Paddon et John Kennard lors de l’ES1 du rallye de Monte Carlo et malheureusement, l’Automobile Club de Monaco a confirmé dans un communiqué que le spectateur blessé puis évacué est décédé des suites de ses blessures.

Dans son communiqué, l’ACM précise qu’une enquête est ouverte afin de mettre en lumière les erreurs commises qui ont pu mener à ce drame. Les organisateurs des rallyes avaient pourtant renforcé leurs mesures de sécurité suite à l’apparition des nouvelles WRC, plus puissantes. Il se pourrait cependant, vu les conditions de l’accident, que l’enquête mette en lumière un non-respect des zones et interdictions indiquées aux spectateurs.

De son côté, Hyundai a présenté ses condoléances aux proches du spectateur et a tenu à assurer sa totale collaboration dans l’enquête, tout en annonçant que la i20 du Néo-Zélandais ne repartirait pas en Rally2 et se retirait de l’épreuve en signe de respect.

"Je suis terriblement attristé par l’accident d’aujourd’hui et par son issue, mes pensées vont à la famille et aux amis de la personne impliquée. C’est difficile d’en dire plus pour le moment car nous sommes choqués par ce qu’il s’est passé. Je suis désolé pour sa famille, pour les fans et pour notre sport !" a sobrement déclaré le pilote sur Twitter.

Malgré le talent des pilotes et la sécurité des véhicules, les accidents peuvent se produire n’importe où et n’importe quand dans un sport aussi difficile que le rallye, et cette année plus que jamais il est indispensable que les mesures de sécurité soient renforcées par les instances dirigeantes et respectées par les spectateurs.