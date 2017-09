Les écuries de F1 sont surprises du coût conséquent du Halo, le si controversé dispositif de sécurité qui sera obligatoire à partir de 2018.

Bien que ce système soit très impopulaire auprès de beaucoup de pilotes, de beaucoup de fans et de spécialistes, cette armature couvrant partiellement le cockpit sera installée sur chaque voiture l’année prochaine.

Auto Motor und Sport révèle que jusqu’à présent, 3 fabricants indépendants ont posé leur candidature auprès de la FIA pour fournir le Halo aux écuries, dont Breda, une entreprise italienne qui produit des fournitures pour les voitures de course, et CP Autosport, une firme allemande, qui produit du matériel high-tech pour les sports moteurs, l’aéronautique et même pour les fusées.

La Fédération procède en ce moment même à l’homologation qui prendra normalement fin lors de la première semaine d’octobre. L’entreprise qui remplira toutes les exigences de la FIA pourra vendre le Halo à la F1, à la Formule 2 et à la Formule E.

Mais il semblerait que les écuries vont devoir faire face à une mauvaise surprise : le prix d’un seul Halo coûterait entre 13 000 et 24 000 euros.

"Cela va être cher" confirme le directeur technique de Force India, Andy Green.

"Nous n’allons pas commander des Halos que pour les voitures, mais aussi pour les crash-tests de la FIA."

De son côté, le directeur de l’équipe Haas, Günther Steiner, fait les comptes. Selon lui, il faudra au début au moins 5 Halos.

L’entreprise qui sera choisie par la FIA fera donc une excellente affaire, reste maintenant à savoir laquelle d’entre elles conviendra le mieux.