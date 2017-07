La FIA a publié ce week-end un communiqué, certainement pour répondre aux différentes critiques concernant l’introduction du Halo en 2018.

Ce système de protection de la tête des pilotes a été rejeté en masse par les fans puisqu’il dénature l’esthétique des Formule 1. De même les pilotes et les équipes n’ont jamais exprimé une forte volonté d’aller vers cette solution.

Mais la sécurité "prime" selon la Fédération.

"C’est même l’un des aspects prioritaires pour le sport automobile. Et même si de grands progrès ont été faits dans de nombreux domaines, celui de la protection de la tête dans les compétitions de monoplace a été une zone d’inquiétude pendant de nombreuses années," rappelle la FIA.

"Le sport automobile, de par sa nature, comporte des risques, mais c’est la mission de la FIA, en tant que responsable du sport, de lutter continuellement pour minimiser ce risque grâce à la recherche constante d’une plus grande sécurité sur la piste grâce à une recherche solide et le développement technologique."

"Au cours de la dernière décennie, le sport automobile a été témoin d’incidents graves qui ont touché des pilotes. La sévérité des incidents a permis à la FIA de clarifier que le développement d’une solution pour atténuer les impacts frontaux sur la zone du cockpit était une priorité dans les recherches, afin de résoudre ce point faible. Il y eu aussi un certain nombre d’accidents graves évités de peu qui ont souligné le besoin d’agir."

"À la suite de plusieurs incidents, l’Association des Pilotes de Grand Prix (GPDA) a également exprimé au président de la FIA, Jean Todt, en juillet 2016, une demande visant à ce qu’une forme de protection du cockpit soit mise en œuvre aussi rapidement que possible."

"Un mois plus tard, à la suite des réunions du Groupe Stratégie de l F1 et de la Commission F1, le Conseil Mondial a confirmé son engagement à présenter ’une forme de protection de cockpit pour la saison 2017’, en assurant que ’toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour en faire une réalité’, et le concept du Halo est actuellement l’option préférée."

"Alors que les tests statiques du dispositif ont continué, d’autres solutions ont été explorées simultanément, en particulier l’Aeroscreen, un pare-brise monté sur des piliers jumelés attachés de chaque côté du cockpit. Le système a été testé en essais libres au Grand Prix de Russie en 2016, mais, s’il a réussi dans certains domaines, d’autres tests ont soulevé des préoccupations quant à l’efficacité réelle de ce dispositif."

"En revanche, les tests du Halo ont continué à se révéler efficaces. En se concentrant sur trois types importants de risques majeurs, un contact voiture-voiture, un contact voiture-environnement et des objets externes, les tests ont révélé que, dans le cas des incidents de voiture à voiture, le Halo a pu résister à 15 fois la charge statique de la masse totale de la voiture et a permis de réduire considérablement le risque de blessures."

"Dans les tests de contact voiture-environnement, il a été établi que le Halo a pu empêcher le contact du casque avec un mur ou une barrière dans de nombreux cas, en utilisant une sélection d’incidents précédents comme référence."

"Enfin, dans le cas d’objets extérieurs, le Halo a réussi à détourner de grands objets loin de l’environnement du cockpit et a également démontré une augmentation nette du niveau de protection contre les petits débris."

"De plus, les analyses des essais approfondis sur différentes pistes ont révélé que la visibilité était sensiblement inchangée et qu’il n’y avait pas d’obstruction visuelle importante à cause du montant central. Le test de la piste n’a pas non plus révélé de problèmes liés à la sortie du cockpit ou aux tests d’extraction multiples qui ont été menés avec le Halo en place et une procédure revue pour assurer une extraction en sécurité."

"Malgré ces succès, en juillet 2016, le Groupe Stratégie a accepté de reporter l’introduction d’un système de protection à 2018 afin de donner plus de temps aux essais en piste avec le dispositif Halo et explorer d’autres solutions émergentes."

"Cependant, alors que la mise en place a été reportée, le Groupe Stratégie a réaffirmé son engagement à l’introduction d’un système de protection en déclarant qu’il a été ’convenu à l’unanimité que la saison 2018 verra l’introduction de la protection frontale pour les Formule 1 afin d’améliorer considérablement la sécurité des pilotes’. Le Halo est resté l’option préférée."

"Des tests de piste intensifs ont eu lieu au cours de la deuxième moitié de la saison de Formule 1 de 2016 avec un grand nombre d’équipes et de pilotes évaluant l’impact du Halo sur la visibilité. Simultanément, la FIA a maintenu son engagement pour l’introduction d’un dispositif pour la saison 2018."

"À la suite de ces essais en piste et de l’analyse des systèmes alternatifs émergents, le Groupe Stratégie et la Commission F1 ont décidé, en avril de cette année, de ’donner la priorité aux solutions de type boucliers (Shields) transparents. La FIA a alors indiqué son intention de réaliser des tests de suivi de ce système au cours de cette saison en vue de sa mise en œuvre en 2018."

"Après le test statique, le système Shield a eu droit à un test en piste court au Grand Prix de Grande-Bretagne, sur la Ferrari de Sebastian Vettel. Les commentaires sur ce test ont montré un certain nombre de limites concernant un tel système."

"À la lumière de ces résultats et des tests de déflexion réussis et menés avec le système Halo, les multiples tests en piste réussis et menés par un grand nombre de pilotes et d’équipes lors de la seconde moitié de la saison 2016 et la nécessité d’appliquer les règlements pour la date limite souhaitée du début de la saison 2018, le système Halo représente la meilleure solution actuellement existante au problème de la protection frontale du cockpit."

"Le dernier design du Halo sera davantage affiné avant son introduction en 2018, dans un effort commun qui réunira les équipes, les pilotes et la FIA."