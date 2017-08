Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams et Force India : ces équipes ont une chose en commun, ce sont les seules qui sont autorisées à participer au Groupe Stratégie de la F1, lieu des premiers débats préalables à tout changement de règles.

Mais depuis l’arrivée de Ross Brawn à la tête du sport, un changement a eu lieu : les 4 autres équipes ont été appelées à participer. C’est ce qui s’est passé lors de la dernière réunion, lors de laquelle le Halo a d’ailleurs été imposé pour 2018.

C’est un des premiers mouvements souhaités par les nouveaux propriétaires de la F1 pour plus de démocratie.

Selon Gunther Steiner, le directeur de Haas F1, cela n’a toutefois pas changé grand chose.

"C’est la première fois que nous assistions à cette réunion. Mais ce n’est pas un grand changement que de pouvoir y participer," explique-t-il.

"L’étape suivante, c’est la Commission F1, et on nous disait toujours ce qui s’était dit lors de la réunion du Groupe Stratégie."

"Tout le monde a en tout cas été très ouvert, il n’y a pas eu d’animosité et de gens qui ont demandé ce qu’on faisait là ! Nous n’étions que 4 directeurs en plus des 6 autres. Ce n’est pas comme si, soudainement, il y avait 20 fois plus de monde. Nous nous connaissons tous plutôt bien et donc ça n’a pas fait un gros changement."

"Nous avons été traités avec respect et nous n’avons pas essayé, de notre côté, d’en profiter pour faire notre show."