Comme le prévoit la loi en France, un évènement sportif majeur disputé sur son territoire doit aussi être disponible en diffusion sur une chaine gratuite.

Comme Canal+ a remporté les droits de la F1 pour les trois prochaines années, cela signifie donc que le prochain Grand Prix de France devra donc être diffusé sur une autre chaine.

Cela aurait pu se faire sur la chaine C8, du même groupe, mais Gilles Dufeigneux, le directeur général du GP de France, affirme que TF1 et France Télévision se sont positionnés.

"Le Grand Prix de France de F1 fait partie de ces événements sportifs, qui selon la loi, doivent être diffusés sur une chaîne gratuite, à l’instar des Jeux olympiques ou de la finale de la Ligue des champions de football. TF1 et France Télévision se sont positionnés. On connaîtra le résultat de l’appel d’offres de la diffusion en clair à l’automne," confirme-t-il lors d’un entretien au Télégramme.

Des rumeurs circulent aussi sur les prix des billets mais, pour l’instant, rien n’est décidé.

"La grille tarifaire n’est pas encore finalisée mais nous serons dans la moyenne européenne. Toutefois, nous ferons très attention de proposer des prix d’une grande diversité afin de permettre, surtout aux jeunes, de pouvoir accéder à la F1. Le vendredi notamment, jour des essais libres. Une entrée "enceinte générale", au tarif raisonnable, permettra de faire quasiment tout le tour du circuit."

Dufeigneux fait aussi le point sur la capacité d’accueil.

"Le circuit est homologué pour 120.000 personnes par jour. Comme c’est la première édition, nous sommes raisonnables et tablons sur une fourchette haute de 65.000 spectateurs, répartis à 45.000 en tribune et 20.000 en enceinte générale. Le circuit vit bien avec 5.000 places à l’année, du coup nous utiliserons, pour le week-end, des tribunes éphémères. Nous avons lancé un appel d’offres européen et ces tribunes pourraient être utilisées en commun avec d’autres Grands Prix."