La FIA, les team managers et les pilotes se sont réunis à Shanghai pour évoquer les conditions météo et le brouillard, qui pourraient perturber le Grand Prix de Chine.

L’idée d’avancer la course au samedi a été discutée lors du briefing des pilotes mais elle a été finalement rapidement écartée.

Charlie Whiting a fait savoir que les conditions seraient meilleures dimanche, avec une grande probabilité qu’il n’y ait aucun problème pour que l’hélicoptère médical puisse rejoindre l’hôpital le plus proche, situé à 38 kilomètres du circuit.

Le format du week-end reste donc inchangé : les Libres 3 et les qualifications se disputeront demain et la course dimanche.