La mauvaise météo qui règne à Shanghai devrait laisser place à un temps plus clément pour la journée de demain... avant une nouvelle grosse perturbation prévue dimanche et qui pourrait remettre en cause la tenue du Grand Prix.

Dans le paddock, des discussions ont donc été entamées pour disputer le Grand Prix demain et éviter tout problème.

En effet, juste après la Chine, il y a un autre Grand Prix à Bahreïn, dans la foulée. Il serait donc impossible de repousser la course au lundi, pour des raisons logistiques.

Ces premières discussions n’en sont qu’à un stade informel pour l’instant mais la FIA envisage cette possibilité même si cela perturberait énormément les chaines de télévision.

La séance d’essais libres 3 du matin deviendrait une séance qualificative mais sans Q1, Q2 et Q3, afin de permettre aux équipes et aux pilotes de travailler. Elle pourrait être étendue à 90 minutes au lieu de 60. La course se disputerait ensuite à l’heure des qualifications. Ce serait une première en Formule 1.

Affaire à suivre...

Mise à jour à 10h52 : La FIA indique pour l’instant que cette possibilité n’a pas été officiellement discutée. Charlie Whiting écarterait (pour le moment) tout changement de programme. Une réunion aura lieu plus tard avec les équipes.