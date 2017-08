Le Grand Prix de Belgique de cette année sera de nouveau un grand succès populaire... grâce aux dans de Max Verstappen !

André Maes, le directeur général de Spa, confirme que 100.000 personnes au moins sont attendues pour la seule journée de dimanche, dont 60% de Hollandais. Spa va virer à l’orange !

"Je pense que la dernière fois où nous avons établi un record équivalent de vente de billets, c’était au début des années 2000. C’était en 2002 grâce à un certain Michael Schumacher. Nous avions accueilli un peu plus de 100.000 spectateurs le dimanche. Nous sommes quasiment certains d’atteindre ce chiffre cette année. Cela représente donc près de 300.000 spectateurs sur les 3 jours qui vont se déplacer ce weekend à Francorchamps pour ce GP de Belgique. C’est donc très positif pour la région," confie Maes à la RTBF.

"Il y a plusieurs raisons pour expliquer cet engouement," ajoute-t-il.

"La raison principale est toutefois le succès rencontré par Max Verstappen auprès du public néerlandais. Le pilote Red Bull est très apprécié dans son pays et comme Francorchamps n’est pas très éloigné des Pays-Bas, on attend comme l’an dernier de très nombreux fans néerlandais. Ce sont surtout eux qui font la différence par rapport au passé."

Quant à l’effet Stoffel Vandoorne, Maes l’admet : "Ce n’est pas encore comparable à l’effet Verstappen. Cela dit, on compte beaucoup sur Stoffel Vandoorne qui devrait aussi nous amener pas mal de public. On espère seulement que notre compatriote aura une voiture plus compétitive pour pouvoir réussir son pari."

Malgré le succès de l’an dernier, le Grand Prix enregistrait malgré tout des pertes financières. Est-ce que la situation sera enfin inversée ?

"Il pourrait être rentable mais il subsiste le problème du taux de change du dollar actuellement. Nous devons payer notre facture en dollars et les rentrées sont en euros. Les choses sont toutefois en train de s’améliorer et on pourrait donc arriver à une situation nettement plus positive que par le passé en atteignant le fameux seuil de rentabilité."