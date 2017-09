Verra-t-on bientôt un Grand Prix d’Argentine s’ajouter un calendrier de la F1 ? Charlie Whiting, le directeur de la course de la FIA, a récemment visité le circuit de Buenos Aires, pour voir les adaptations nécessaires à y apporter afin de s’adapter aux standards de la F1.

« J’ai eu un bon aperçu de la piste, j’ai écrit un rapport complet sur ce qu’il fallait faire selon moi. Maintenant, bien sûr, c’est aux promoteurs potentiels de voir ce qu’ils peuvent vraiment faire. »

Entre 1953 et 1960, le circuit de Buenos Aires, baptisé Oscar y Juan Galvez, a accueilli sept courses, avec cinq victoires consécutives de la légende nationale, Juan Manuel Fangio.

En 1972, la piste a refait son apparition au calendrier. Deux années plus tard, une nouvelle version du tracée, plus longue, incluant une ligne droite impressionnante autour d’un lac, est apparue. Cette version a pour la dernière fois été utilisée en 1981. Après une nouvelle absence au calendrier, le circuit est alors revenu à la version traditionnelle en 1995, avec un tracé plus court.

Depuis 1998, plus aucun Grand Prix d’Argentine n’a eu lieu. Mais les fans argentins peuvent être confiants.

Selon Charlie Whiting, la plus longue configuration du circuit pourrait être utilisée en cas de come-back.

« Comme il fallait s’y attendre, pour toute piste n’ayant plus accueilli la F1 depuis 20 ans, il y a quelques choses à faire. Mais rien de considérable. Il faut resurfacer le circuit. Il faut aussi probablement de nouveaux murs et des choses comme ça. »

« Mas je pense que le plus important, ce serait de rendre la piste plus intéressante en utilisant le vieux et très long circuit » poursuit Whiting. « Et je pense que c’est ce qui en ferait une piste vraiment géniale pour la F1. Le plan, ou le plan que je propose, c’est de faire un circuit bien plus rapide qu’à la fin des années 90. »

Si les promoteurs de course acquissent aux suggestions de Charlie Whiting, le directeur de course la FIA est « certain » que le Grand Prix aura lieu dès 2019.