Romain Grosjean a reconnu, alors que le débat est à son paroxysme concernant la protection de la tête des pilotes, que le GPDA qu’il préside prendrait du recul sur le sujet.

"Nous avons décidé d’arrêter d’en débattre car c’est un outil concernant la sécurité, nous ne faisons qu’aller vers elle et nous ne voulons pas être plus dans cette direction" explique le Français. "Ce n’est pas à nous de prendre la décision, les pilotes sont partagés sur cet avis et je pense que nous devons prendre du recul".

"Nous n’écrivons pas les règles mais le GPDA est là pour s’assurer que la course se déroule le mieux possible, que la sécurité progresse et que les fans passent de bons moments. A ce sujet, nous voulons la sécurité en premier lieu mais ce n’est pas à nous de trouver la solution".

Grosjean assure qu’il reste opposé au shield tout autant qu’il l’était au sujet du halo : "Je suis clair depuis le départ, nous n’avons besoin de rien. Je suis contre tout halo ou shield, ou quoi que ce soit, ce n’est pas de la F1. L’essai ici n’était pas concluant et j’ai détesté le halo en l’essayant l’an dernier, ça m’avait rendu malade et nous n’avons pas trouvé de bonne solution".