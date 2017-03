Le rachat de la Formule 1 par Liberty Media a lancé une série de changements dans la discipline reine mais aussi dans les catégories inférieures qui permettent d’y parvenir. Le GP2, racheté au même titre que la F1, devrait en ce sens être renommé Formule 2 afin de clarifier le chemin d’accès entre le karting et la F1 en y mettant des paliers nets : F4, F3 puis F2.

« L’un des objectifs de la FIA depuis mon arrivée a été de rationaliser le l’accès à la Formule 1 et nommer une nouvelle F2 serait un succès » explique Jean Todt. La Formule 2 avait été relancée par la FIA en parallèle du GP2 mais n’avait pas rencontré le succès escompté et reste tristement célèbre pour l’accident mortel de Henry Surtees en 2009.

Pour Ross Brawn, désormais à la tête de la Formule 1, la meilleure solution serait de s’inspirer directement de la Moto GP. Le championnat du monde de moto permet aux jeunes pilotes de débuter en Moto 3, sur des petites cylindrées, avant de pouvoir passer en Moto 2 et si le succès est au rendez-vous, offrir aux pilotes l’accès à la catégorie reine.

« J’aimerais voir la Formule 2 et la Formule 3 faire partie du spectacle et voir ces pilotes progresser au fil des catégories jusqu’à la F1. Vous allez voir un Grand Prix et vous voyez ces jeunes pilotes en Formule 2 et Formule 3 avant qu’ils n’accèdent à la F1, cela permet d’apprendre à les connaître et de commencer à les soutenir. Les fans de Moto GP le savent, les pilotes se fraient un chemin en carrière et on les voit dans les petites catégories, et c’est ce que nous voulons recréer en Formule 1 » détaille Brawn.