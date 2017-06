Bonne nouvelle pour l’avenir du Grand Prix du Canada : son avenir semble enfin assuré et, cerise sur le gâteau, le contrat sera même prolongé de cinq années supplémentaires.

C’est ce qu’annonce le quotidien québécois La Presse dans son édition du jour.

"Les gouvernements (Ottawa, Québec et Montréal) paieront 98,5 millions de dollars à la F1 afin d’assurer la tenue du Grand Prix du Canada pour cinq années supplémentaires, soit entre 2025 et 2029. L’entente entre les gouvernements, la F1 et le promoteur Groupe de course Octane a été officialisée cette semaine et doit être annoncée publiquement en conférence de presse ce week-end lors du Grand Prix," annonce le journal.

Les relations se sont enfin apaisées entre le promoteur François Dumontier et le maire de Montréal, Denis Coderre. Ce dernier avait promis des travaux, qui n’ont toujours pas été effectués, ce qui a mis en péril le contrat du circuit avec la FOM, alors dirigée par Bernie Ecclestone.

"La Ville de Montréal paiera 48 millions pour construire les nouveaux paddocks à temps pour la course en 2019. Au départ, la Ville de Montréal devait construire les paddocks pour 2017, mais elle assumera les coûts de montage et de démontage des paddocks actuels pour deux ans jusqu’à l’arrivée des nouveaux paddocks en 2019," ajoute La Presse.