Comme nous vous le rapportions ces derniers jours, le Grand Prix du Canada a bien été prolongé pour cinq années supplémentaires.

L’annonce a été faite par le maire de Montréal, le promoteur et la FOM sur le circuit Gilles Villeneuve.

"Ca a pris du temps, mais on y est arrivés," se réjouit le maire de Montréal, Denis Coderre.

"Je veux remercier tous les partenaires qui ont fait partie de la solution. Il était important que l’on puisse, pour des raisons de stabilité, augmenter le nombre d’années à notre accord."

Montréal était en effet assurée de sa place jusqu’en 2024. Mais, devant l’ampleur des travaux à réaliser, notamment pour de nouveaux paddocks, la ville souhaitait s’assurer qu’ils seraient amortis sur davantage de temps. Voici donc un nouveau contrat signé jusqu’en 2029.

Ces travaux commenceront après l’édition 2018 et devraient être terminés à temps pour la course de 2019.

Le maire de Montréal salue aussi les nouveaux propriétaires de la Formule 1.

"La relation entre Chase Carey, Montréal et les autres partenaires, c’est le jour et la nuit," ajoute Coderre. "Bernie (Ecclestone) avait son style et il a sauvé la Formule 1 à plusieurs égards. Quand on sort de ces rencontres avec les gens de Liberty Media, on a vraiment l’impression que c’est gagnant-gagnant."

Du côté du promoteur, François Dumontier, tous les voyants sont maintenant au vert.

"C’est une bonne journée. J’ai deux accords : un avec le parc Jean-Drapeau pour la location du circuit Gilles Villeneuve et un autre avec Liberty Media, qui est signée depuis plusieurs mois. Celui-ci avait été négocié avec l’ancienne administration de la FOM. Cette nouvelle nous rassure, car on peut maintenant travailler l’esprit tranquille jusqu’en 2029. Je n’ai aucune inquiétude qu’on sera le promoteur pendant toute la durée du contrat."

Dumontier a lui aussi rendu hommage au nouveau management de la Formule 1.

"Il y a un changement d’approche et de vision. Ça me plaît bien. On se sent impliqués et appuyés. Ils sont ouverts aux nouvelles idées et ils sont capables aussi d’en apporter."