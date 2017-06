Les premiers points de Lance Stroll à domicile sont bien tombés pour le Québécois, pour Williams mais, aussi, le promoteur du Grand Prix.

François Dumontier confie ainsi à la presse locale que cette 9e place a fait du bien au Grand Prix du Canada et à ses fans.

" On dirait que toutes les bonnes nouvelles arrivent en même temps ce week-end. Il a fait beau, Lance a fait des points, et on a annoncé le prolongement jusqu’en 2029," dit-il.

"Je vais me souvenir toute ma vie que Lance a eu ses premiers points chez nous, à mon Grand Prix que j’ai organisé, dans le cadre du 50e anniversaire du Grand Prix du Canada. On ne peut pas demander mieux. Ça va peut-être faire taire certaines critiques. Il est arrivé ici, c’était la course pour laquelle il avait le plus de pression."

"Il était très émotif. Il a fait une super belle course. C’est un beau Grand Prix pour nous," ajoute Dumontier.

Si Lance Stroll continue à monter en puissance, c’est évidemment un bon signe pour le futur et la fréquentation du Grand Prix.

"J’ai déjà dit qu’il y avait eu un effet Lance Stroll dès son arrivée chez Williams. Les gens l’ont encouragé. Et là, qu’il marque des points, on aura des gens qui voudront déjà revenir l’an prochain. Les billets pour 2018 sont déjà en vente et depuis ce lundi, ça n’arrête pas ! On a 6 mois d’avance."

Dumontier était aussi heureux de voir quels étaient les pilotes sur le podium.

"Lewis a gagné sa première course ici en 2007 et il en parle encore souvent. Les gens le lui rendent bien. On a vu des drapeaux de Lewis, les gens scandaient son nom. Que Lewis gagne, avec Bottas, et Ricciardo qui est aussi très populaire ici, ça faidait un beau podium."