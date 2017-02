Hier s’est tenu sur le circuit Paul Ricard la première réunion du Conseil d’Administration du Groupement d’Intérêt Public (GIP), chargé du nouveau Grand Prix de France de Formule 1, de retour en 2018.

Ses différents membres étaient présents : Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier, Président délégué de la Région, Hubert Falco, Sénateur-Maire de Toulon, Président de Toulon Provence Méditerranée, et Stéphane Clair, Directeur général du Circuit Paul Ricard. Rémi Tosello, Président de la Ligue Paca FFSA, représentait Nicolas Deschaux, Président de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA).

"La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur sera l’actionnaire de référence. Les collectivités et la Chambre de commerce et d’industrie Var, présentes à mes côtés en seront des membres éminents. La Fédération Française des Sports Automobiles en fera également partie, avec voix consultatives," précise Christian Estrosi, dans des propos rapportés par Destimed.

"Au total, les collectivités participeront au budget du Grand Prix à hauteur de 14M€ pour un coût de plateau correspondant à celui d’un plateau standard pour les Grand prix historiques européens de F1."

Pour assurer l’avenir du Grand Prix il faudra évidemment équilibrer les dépenses et les recettes.

"C’est tout le sens de la mise en place d’une équipe commerciale performante. C’est l’objet du contrat relatif aux droits commerciaux que nous venons de signer avec la Formula One Management (FOM)."

"Nous venons d’obtenir la garantie bancaire indispensable pour la crédibilité et la pérennité de notre Grand Prix de France. Il n’y avait pas de grand prix viable sans garantie bancaire. C’est le Crédit Agricole Alpes-Provence qui a accepté, il y a quelques jours, d’apporter cette garantie.

"Nous serons en mesure de vous dévoiler l’ensemble des partenaires du GIP et plus de détail sur la filière économique. Nous aurons également bien avancé sur les premiers partenariats avec de grands groupes industriels ou de services. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd’hui, vous le comprendrez, la plus grande discrétion est à nouveau nécessaire pour avancer."

Stéphane Clair, Directeur général du Circuit Paul Ricard, a également pris la parole. Il ne sait pas encore quelle sera la place exacte du GP de France dans le calendrier 2018 mais "on espère qu’il aura lieu fin août afin de prolonger la saison estivale. L’objectif étant d’atteindre les 65 000 spectateurs, avec des places les moins chères à 50 ou 60 € afin de permettre au plus grand nombre de venir y assister."

Bernie Ecclestone évoquait plutôt une date fin juillet mais ce dernier étant maintenant parti, tout reste ouvert !