Le Grand Prix d’Allemagne alterne traditionnellement entre les circuits d’Hockenheim et du Nurburgring. Depuis plusieurs années néanmoins, ces deux courses traversent de sérieuses difficultés financières, rendant leurs futurs incertains.

Dans les prochaines années, la F1 pourrait toujours venir en Allemagne, mais pas forcément à Hockenheim et au Nurburgring. Tel est en effet l’avenir qu’a dessiné Chase Carey, le successeur de Bernie Ecclestone.

« L’an dernier, un pilote allemand a gagné dans une voiture allemande, donc c’est un marché très important. Etre représenté sur le marché allemand est certainement l’un de nos objectifs, Nous allons enquêter pour savoir quelle est la meilleure manière pour y arriver. »

« Nous n’avons pas encore de réponses. J’ai déjà rencontré quelques représentants allemands, et naturellement, nous parlons de ces deux circuits qui ont accueilli le Grand Prix d’Allemagne dans le passé. »

« Mais nous explorons aussi d’autres options. Mais il est trop tôt pour faire des déclarations avec certitude. »

Outre le renouvellement du Grand Prix d’Allemagne, Chase Carey mène aussi de front l’autre priorité de Liberty Media : l’organisation d’une deuxième course aux Etats-Unis. Et il donne plusieurs noms de destinations possibles.

« Nous avons un partenariat formidable avec le circuit d’Austin. Mais nous pensons que nous pouvons ajouter une course dans une ville touristique. Je parle de New York, Miami, Los Angeles ou Las Vegas. Ce sont ces villes qui sont les plus adaptées pour créer un événement d’une semaine, et pour attirer des gens venant de toute la planète. La course demeurera le centre de l’évènement, mais dans l’ensemble, ce sera plus qu’un simple week-end de F1. »