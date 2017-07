Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le DTM comme pour le WEC – et les bonnes pour la Formule E. Cette semaine, Mercedes confirmait qu’elle se retirait du DTM pour voguer vers la Formule E. Ce matin, Porsche a de même officialisé le transfert de son programme sportif du WEC vers la Formule électrique.

Le DTM et le WEC perdent ainsi leurs écuries phares. En WEC, il ne restera plus que Toyota comme écurie LPM1 aux prochaines 24 Heures du Mans. En DTM, Audi songerait aussi à se retirer de la compétition maintenant qu’elle a perdu en attractivité.

Felipe Massa considère désormais que « la fin est proche » pour ces deux séries pourtant historiques.

« Déjà l’an dernier, avec le retrait d’Audi, je pensais que le futur se présentait mal pour les LMP1 » regrette le Brésilien de Williams.

« Maintenant, avec le retrait de Mercedes, je pense que le DTM pourrait aussi être proche de sa fin. Je ne vois pas seulement deux constructeurs autos courir l’un contre l’autre. »

Les malheurs des uns font le bonheur des autres et c’est ainsi que la Formule E a enregistré coup sur deux coup deux arrivées capitales, qui augmentent encore son attractivité et son prestige. Felipe Massa, qui avait lui-même été annoncé chez Jaguar en FE, avant de resigner pour Williams, prévoit un « futur important » pour cette formule 100 % électrique.

« Et la F1 continue et continuera de grandir, en particulier si nous avons plus de manufacturiers avec les nouvelles règles moteur » conclut le vétéran auriverde.