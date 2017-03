Alors que plusieurs personnalité du paddock demandent d’attendre avant de juger le spectacle proposé par la Formule 1 en 2017, Felipe Massa semble déjà assez convaincu que le système DRS sera très important cette année pour favoriser les dépassements, qu’il sent déjà bien difficiles à effectuer avec ces monoplaces plus rapides et plus larges.

"C’est plus difficile de dépasser maintenant, mais c’était déjà devenu clair au moment même où ils avaient décidé d’adopter de telles règles," estime Massa.

"Cela va toutefois dépendre des pistes. En effet, en Australie, il a toujours été difficile de dépasser. Donc nous n’aurons pas des courses toujours aussi verrouillées que cela en matière de dépassements."

Le Brésilien rappelle toutefois que la situation était identique dans le passé.

"Les dépassements en Formule 1 ont toujours été difficiles, avant que le DRS soit inventé. Dans le passé, votre position de départ était plus ou moins celle à l’arrivée s’il n’y avait pas d’erreurs ou d’abandons devant soi."

"Nous n’aurons toutefois pas autant de processions que par le passé parce que nous avons le DRS. Sans DRS, nous ne dépasserions plus du tout."

Massa prévient donc ainsi Ross Brawn, qui souhaite se débarrasser du système, et la FIA, qui compte évaluer l’impact de l’ouverture actuelle autorisée pour le DRS après le Grand Prix de Chine. S’il le faut, la Fédération est prête à agrandir les zones d’utilisation de l’aileron arrière mobile, selon les circuits.