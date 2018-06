Il fait toujours aussi beau et chaud en ce début de soirée sur le circuit Paul Ricard et dès que la voie des stands est ouverte, tous les pilotes se ruent en piste pour effectuer leurs premiers tours chronométrés. Après le premier tour lancé de chaque pilote, c’est George Russell qui occupe la pole provisoire en 1.45.248. Il devance De Vries d’un souffle tandis qu’Albon est alors troisième.

Après un tour plus lent, le jeune britannique de ART repart pour un tour chrono et améliore considérablement : 1.44.775 est le nouveau temps à battre. Pendant ce temps, ses concurrents sont déjà rentrés aux stands et préparent leur prochaine tentative.

Ce n’est qu’à sept minutes du drapeau à damiers que tous les pilotes retournent en piste : enfin, presque tous, Boschung devant arrêter prématurément sa séance à cause de soucis sur sa voiture. Le Suisse partira donc dernier.

Aitken, puis Sette Camara et enfin Norris s’approchent du temps du leader Russell, mais c’est finalement George Russell lui-même qui bat son chrono : 1.44.469. Albon s’intercale en deuxième position tandis que De Vries - qui était bien parti - doit avorter son tour et crie sa déception à la radio.

C’est donc le débutant Russell qui s’élancera en pole de la première course demain après-midi au volant de sa ART. Albon partira deuxième devant les deux Carlin de Norris et de Sette Camara. Ghiotto est cinquième devant Aitken. Markelov et De Vries formeront une explosive quatrième ligne et Deletraz et Latifi complètent le top 10.