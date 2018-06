Après avoir remporté la course longue hier, George Russell n’avait pas la chance de son côté : en raison de soucis techniques, le Britannique ne peut pas prendre place sur la grille de départ et doit s’élancer des stands. Alors que le tour de formation est lancé, Fukuzumi cale et est lui aussi poussé dans la voie des stands. La course n’a pas encore commencé et il y a déjà un abandon ! Aitken part en tête à queue dans le tour de formation et doit laisser sa ART être remorquée.

Enfin, le départ a lieu, et le poleman Makino prend un très mauvais envol, chutant à la cinquième place. En tête, on retrouve Latifi devant Delétraz et De Vries. En deuxième position, le Suisse est bien plus rapide que la DAMS de Latifi : il fait une tentative de dépassement au troisième tour, et réussit à prendre la tête de la course un tour plus tard. Latifi est à présent sous la pression de De Vries, et le Néerlandais de PREMA double le Canadien au sixième tour.

Derrière eux, Makino est très lent et un train de voitures s’est formé derrière lui... finalement le Japonais doit abandonner aux stands sur souci mécanique. Il laisse Fuoco et Sette Camara se battre avec Norris, qui vient de doubler Günther.

A la mi-course, De Vries est clairement plus rapide que Louis Delétraz devant lui et il se rapproche de la Charouz. Le pilote PREMA passe Delétraz au virage 5 du treizième tour et s’échappe en tête de la course. Pendant ce temps, Sette Camara, Fuoco et Norris sont toujours en pleine lutte pour la cinquième place et des points précieux au championnat.

Ces trois pilotes arrivent sur Latifi, qui s’est fait passer par Ghiotto. Le Canadien est d’abord doublé par Fuoco, puis par Norris dans le tout dernier tour ! Latifi essaie alors de reprendre sa position perdue face au Britannique mais il touche l’arrière de la Carlin et endommage l’aileron avant de sa DAMS, ce qui le fera chuter encore plus au classement alors que le drapeau à damiers est agité.

Nyck De Vries remporte ainsi sa première victoire de la saison. Il devance Louis Delétraz et Luca Ghiotto. Fuoco termine quatrième devant les deux Carlin de Norris et Sette Camara. Albon et Latifi prennent les derniers points.

Grâce aux points de la cinquième place engrangés aujourd’hui, Norris reprend de l’avance sur Russell au championnat tandis que son équipe Carlin reste leader au classement par équipes