Le ciel est gris sur le Paul Ricard ce soir pour la première course de F2 du week-end et la température plus basse qu’hier, avec à peine 22 °C dans l’air. La pluie menace et dans les stands les pneus pluie sont prêts. Dès le départ du tour de formation, un premier problème apparaît : Fuoco ne peut pas démarrer et un mécanicien doit venir relancer sa voiture, alors qu’il n’a bien sûr pas le droit.

Coup de théâtre au départ : les deux premiers au championnat, à savoir Lando Norris et Artem Markelov, calent sur la grille ! Russell a lui pu garder sa première position, mais derrière lui la pluie perturbe certains pilotes et Latifi et Ghiotto partent en tête à queue. Norris et Markelov ont pu repartir mais le Russe se fait déjà prendre un tour par le leader Russell. Quant à Fuoco, il écope d’une pénalité de 10 secondes de stop and go pour l’incident au départ du tour de formation.

La pluie ne tombe pas de manière égale sur tout le circuit mais elle gêne beaucoup les pilotes qui glissent régulièrement, ce qui nous offre au moins du spectacle. Les pneus pluie attendent toujours aux stands pendant que les temps au tour sont de plus en plus mauvais. Aitken est en perdition et se fait dépasser par Delétraz et Merhi. Au septième tour, le DRS est désactivé en raison des conditions de piste.

En bataille avec Merhi, Delétraz manque de partir en tête à queue mais se rattrape bien. Au huitième tour, Aitken sert de test pour son coéquipier Russell : il rentre aux stands passer les pneus pluie. Gelael se fait piéger par la pluie et part en tête à queue, tandis que Ghiotto réussit lui à contrôler un peu mieux sa voiture. L’Indonésien a calé et doit abandonner alors que la voiture de sécurité virtuelle est mise en place. En 18è position, le leader du championnat Lando Norris passe en pneus pluie... mais au même moment on annonce à Russell que la pluie s’arrête. Deux tours plus tard, Norris retourne aux stands remettre les pneus secs...

Au bout de 12 tours, Albon et le premier des hommes de tête à s’arrêter aux stands passer des pneus durs. Un tour plus tard, la voiture de sécurité virtuelle est de nouveau instaurée : la voiture de Boschung est en panne dans la ligne droite des stands. Quelques instants plus tard, Albon connaît lui aussi un souci sur sa DAMS : il parvient à ramener sa voiture aux stands mais doit abandonner. Quant à Merhi, il a un souci avec une roue lors de son arrêt.

Russell effectue son arrêt aux stands obligatoire un tour après Sette Camara qui était à sa poursuite et le Britannique ressort devant le Brésilien. On croyait qu’Albon avait abandonné, mais le voilà qui ressort des stands quelques tours plus tard... pour finalement définitivement abandonner ensuite.

Avec la piste sèche, on assiste à beaucoup moins d’action en piste. A six tours du drapeau à damiers, l’utilisation du DRS est de nouveau autorisée. Troisième en pneus durs, De Vries s’arrête enfin aux stands passer les pneus plus tendres. Le Néerlandais ressort en sixième position derrière Fuoco, mais avec ses pneus tendres neufs il dépasse rapidement l’Italien.

Devant, Sette Camara se rapproche subitement du leader Russell... mais est sous investigation pour avoir coupé la chicane et en avoir gagné un avantage. George Russell s’impose finalement après une course très solide de sa part, que ce soit sur piste mouillée ou sur le sec. Sette Camara termine deuxième devant Merhi. Ghiotto est quatrième, alors que les pneus de De Vries l’ont lâché et il s’est fait dépasser par Fuoco dans le dernier tour. Delétraz finit en septième position.

Makino et Latifi se battent jusqu’au bout pour la huitième position extrêmement importante, puisque synonyme de pole position pour demain. Latifi décroche cette huitième place devant Makino. Fukuzumi prend le dernier point.