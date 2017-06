Sean Bratches, le responsable commercial de la Formule 1, s’est emparé du dossier du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Silverstone menace en effet de rompre son contrat au mois de juillet, avec la possibilité d’utiliser une clause de sortie qui lui permet de ne plus organiser la course après l’édition 2019. Le circuit estime que le contrat actuel lui coûte bien trop cher et ne voit pas d’autre solution.

Bratches se voulait un peu plus rassurant dans le paddock de Montréal, même s’il n’écarte pas une rupture de contrat.

"Nous sommes en discussions avec les promoteurs du GP de Grande-Bretagne et nous sommes optimistes quant au fait d’avoir une course à long terme dans ce pays," dit-il au Canada.

"Il reste encore trois ans de Grand Prix au minimum sur le contrat actuel. Il y a donc encore beaucoup de choses qui peuvent changer dans ce laps de temps, quoi qu’il arrive dans les trois prochaines semaines."

Bratches suggère en effet que Silverstone pourrait bien rompre ce contrat et entamer alors de nouvelles négociations pour sa course en 2020 et les années qui suivent.