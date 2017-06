Un test « secret » de Lance Stroll à Austin (mais qui n’est plus vraiment « secret » aujourd’hui) a fait beaucoup parler dans le paddock de Bakou. Comme nous vous le rapportions, le jeune Canadien, entre le Grand Prix de Canada et de Bakou, a tourné sur le circuit d’Austin à bord d’une Williams 2014. Cette monoplace était modifiée pour simuler au mieux les conditions de course de cette année. Lance Stroll a ainsi pu trouver de nouveaux réglages en comparant les siens avec ceux de Felipe Massa.

Il n’en fallait pas plus pour penser que ce test secret soit à l’origine de la formidable performance du pilote Williams, hier, qui a signé son premier podium en F1.

Lawrence Stroll, le père milliardaire de Lance, qui finance une bonne partie de la carrière de son fils, nie cependant que ce test texan ait donné un avantage considérable à son fils.

« Pour être honnête, je ne pense pas que le test ait aidé. Il était prévu depuis neuf mois. Je pense que c’est simplement le temps passé qui a aidé Lance. Chaque course, chaque tour qu’il accomplit, est un pas en avant. Il n’y a pas de vrais tests en F1, donc chaque Grand Prix est un test pour lui. Débuter en F1 n’a jamais été aussi difficile cette année, avec ces pneus et ces voitures. »

Le père de Lance replace donc les progrès sur un temps beaucoup plus long.

« Tout a commencé il y a dix ans sur une piste de karting. C’est notre 8e week-end en F1 et pouvoir accomplir cela… c’est un processus. La F1 est très difficile. »

Après un début de saison très difficile pour le jeune pilote Williams, ce podium est un soulagement pour Lawrence – qui est apparu très ému lors de la cérémonie hier.

« Je ne pourrais être plus heureux. Je ne pense pas que ce pourrait être plus mérité. Lance a montré ce qu’il pouvait faire lors de ces deux derniers Grands Prix. Je ne pense pas que son début de saison soit mauvais, comme rookie. Nous avons un peu souffert à Barcelone mais ce ne pourrait être une année plus difficile avec ces pneus. Il a 18 ans, et il sera en F1 pour de nombreuses années. »

« Perdre la 2e place sur le fil ? Je ne suis pas déçu. Tout le week-end, Lance n’a pas mis une roue au mauvais endroit. 2e ou 3e, ça a le goût d’une victoire. C’est juste une progression. Le temps est le facteur. Plus de tours il accomplit, plus il est à l’aise. Chaque week-end est un nouveau test pour lui. »

« Le plan, je l’espère, c’est qu’il soit champion du monde un jour. »