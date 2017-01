Remplaçant de Herbie Blash au poste de directeur de course adjoint, Laurent Mekies deviendra cette saison le bras droit de Charlie Whiting, en plus de son rôle de directeur de la sécurité. Le Français a une solide expérience de la discipline après son passage dans plusieurs équipes et aimerait que la technologie puisse aider la direction de course à prendre des décisions rapides et efficaces après des incidents tels que ceux qu’on a pu voir à Mexico, où le podium avait été modifié quelques secondes avant d’être célébré.

"Nous avons toutes les données provenant des voitures en plus des caméras de surveillance autour de la piste" explique-t-il. "Nous avons de nombreuses caméras embarquées supplémentaires donc la quantité de données est importante. On pourra considérer le système comme performant quand on pourra regarder ce qu’on veut au moment où l’on en aura besoin".

"C’est là que se crée le défi d’avoir une bonne direction de course. Nous avons une grande quantité et de données et de vidéos disponibles et nous avons les outils qui nous permettent de rendre l’information aussi pertinente que possible après un incident et avant de prendre une décision".

Pour travailler à cette efficacité, Mekies compte s’appuyer sur l’expérience de Charlie Whiting afin de pouvoir déployer de nouveaux outils et rendre plus justes les décisions qu’appliquera le collège des commissaires.

"C’est une grande responsabilité et Charlie a toute confiance en nos débats car il est très expérimenté et très talentueux, donc nous ne prendrons aucune décision sans lui" conclut le Français.