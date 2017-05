Fernando Alonso cache de moins en moins sa frustration chez McLaren. Le pilote espagnol est en fin de contrat avec l’écurie de Woking et peut donc aller signer où bon lui semble pour 2018. Alors qu’Eddie Jordan l’annonce déjà chez Renault, Fernando Alonso pourrait peut-être aussi rebondir chez Mercedes, où le contrat de Valtteri Bottas expire à la fin de cette année.

En attendant, McLaren fait tout pour conserver son double champion du monde. C’est ainsi que l’écurie anglaise a accepté qu’Alonso « sèche » le Grand Prix de Monaco pour aller disputer les 500 Miles d’Indianapolis.

Niki Lauda, le directeur non-exécutif de Mercedes, comprend parfaitement cette décision, du moins du point de vue du pilote.

« Il s’ennuie, et il a besoin d’un défi. Comme pilote, je le comprends. Mais pour McLaren, le laisser manquer la course la plus importante de l’année, où ils peuvent avoir leur meilleur résultat… c’est une décision difficile à prendre. »

« C’est une bonne décision pour Alonso parce qu’il pourra prendre du plaisir alors qu’il ne le peut pas ici [en F1]. Je suis curieux de voir ce qu’il pourra faire aux 500 Miles d’Indianapolis. »

Lauda a une grande estime pour Fernando Alonso. Au point de plaider pour que l’Espagnol rejoigne Mercedes en 2018 ? Niki Lauda en doute sérieusement. De même, il ne voit pas Alonso remplacer Kimi Räikkönen chez Ferrari l’an prochain.

« Quand il a quitté ses écuries, il est parti en laissant beaucoup de problèmes derrière lui. Je ne pense pas que Ferrari le veuille à nouveau, même si Sergio Marchhionne est arrivé depuis. Il est parti alors qu’il était sous contrat. La même chose est arrivée avec McLaren. »

« Chez Mercedes, nous avons des pilotes qui font leur travail, donc si nous gagnons avec Hamilton et Bottas, nous n’avons pas besoin d’un remplaçant. »

La décision de ne pas retenir Alonso serait donc purement extra-sportive pour l’Autrichien. Car, sur le plan du pur talent, le double champion du monde est l’une des références mondiales pour Lauda.

« Il est rapide, agressif, et de ce point de vue, il est le meilleur. Mais malheureusement, des pilotes ne peuvent parfois prouver qu’ils sont les meilleurs à cause des décisions qu’ils prennent, et Alonso a commis de nombreuses erreurs. »

« Il a quitté Ferrari très précocement et a décidé de rejoindre McLaren, mais le problème avec le développement du moteur Honda était déjà connu. Maintenant, il est déçu, mais rejoindre McLaren était sa décision. »