Niki Lauda a salué l’excellent résultat en qualifications de Fernando Alonso à l’Indy 500.

L’Espagnol, qui se classe 5e sur la grille pour sa première participation à cette course et sa découverte de l’Indycar, a franchement impressionné aux USA. Et le triple champion du monde autrichien également.

"Bravo à lui ! Je vais suivre l’aventure de Fernando de près," déclare Lauda.

"Une victoire à Indy, ça reste gravé pour l’éternité. A mon époque, une équipe ne m’aurait jamais autorisé à y aller, même si j’ai pourtant eu des offres," ajoute l’ancien pilote Ferrari et McLaren.

"Suivre cette course à la télévision dimanche sera une obligation pour moi !"