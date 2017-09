Niki Lauda est en complet désaccord avec Toto Wolff sur la politique à mener chez Mercedes pour battre Sebastian Vettel au championnat pilotes.

Pour le triple champion du monde de Formule 1 autrichien, il ne faut plus attendre.

Il répète, avec plus de force, son opinion déjà donnée cette semaine.

"Mercedes doit vraiment gagner ici à Monza, avec Hamilton en 1ère place et Bottas derrière lui, si nous voulons avoir une vraie chance de gagner le titre pilotes. Parce que l’équipe Ferrari et son pilote n°1, Vettel, ont été un peu plus rapides que nous à Spa," dit Lauda.

"Hamilton a réussi à gagner mais c’est vraiment grâce à lui. Si nous ne changeons pas notre politique tout de suite, sachant qu’il y a Singapour à suivre où nous allons certainement perdre, alors la bataille pour le titre pilotes sera perdue plus tôt que prévue."

L’ambiance chez Mercedes entre les deux dirigeants autrichiens doit être particulière...