Gina. Sebastian Vettel est connu pour baptiser ses montures avec des prénoms de femmes, et c’est celui qu’il a choisi pour sa SF70H cette année.

Avec les performances brillantes de son pilote, Gina est aussi devenu le synonyme de beaucoup de préoccupations pour les Flèches d’Argent.

Le directeur non-exécutif de Mercedes, Niki Lauda, révèle les impressions que Lewis Hamilton lui a livré.

"Lewis a bien suivi la Ferrari à un moment et il dit que Vettel peut mieux accélérer que lui dans les virages," explique-t-il.

"Il doit avant tout faire attention à ne pas perdre le contrôle de son train arrière. Pendant ce temps la Ferrari peut passer un peu plus fort et ce sans être déstabilisée. Elle peut aussi s’extraire des virages plus facilement, à la ré-accélération."

L’Autrichien rappelle ainsi qu’avoir des pilotes valeureux ne suffit pas. Hamilton a signé la pole hier avec son talent mais... Maranello et Brackley devront se livrer une bataille sans merci cette saison pour développer leurs voitures

"A ce niveau, il ne s’agit plus seulement de la prestation des pilotes, il s’agit aussi de la vitesse de développement des ingénieurs. C’est pourquoi les deux écuries seront sous une énorme pression jusqu’à la fin de la saison."