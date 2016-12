Il y a 3 semaines, Niki Lauda n´avait pas hésité à exprimer son mécontentement du départ de Nico Rosberg. Le directeur non-exécutif de Mercedes, qui a été lui-même pilote de Formule 1, comprend toutefois pourquoi l´Allemand a pris une telle décision et revient aujourd´hui sur ce qui continue à faire couler beaucoup d´encore.

« Bien sûr, j´ai tranquillement discuté avec lui sur sa décision soudaine d´arrêter, et je dois dire que ma théorie est la même qu´avant : quand on mène la vie intensive que l´on a en tant que pilote de course, il arrive que l´on ait besoin d´une pause pour se consacrer à sa famille et à d´autres choses. Je peux comprendre cela, quand on est accablé par le sport. Après, il est possible qu´il revienne un jour, mais il est certain que ce n´est pas pour tout de suite. Je comprends vraiment tout ça, mais j´ai aussi une certaine responsabilité vis-à-vis de l´équipe, composée de plus de 1200 personnes. Nous avions la meilleure paire de pilotes. Et perdre Rosberg après avoir signé avec lui un nouveau contrat pour 2 années supplémentaires, cela m´a vraiment surpris. »

Le départ de Rosberg fait l´affaire de Red Bull. Helmut Marko explique en quoi son équipe a les meilleures chances de réussir lors de la saison 2017.

« Nous ne sommes pas tristes de la situation dans laquelle Mercedes se trouve, car ce qui rend une équipe compétitive, c´est la synergie entre le moteur, le châssis et la paire de pilotes. Avec le départ de Rosberg, il est évident que Red Bull Racing a maintenant clairement la meilleure paire de pilote avec Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Concernant le moteur, nous allons recevoir un propulseur complètement nouveau, ce qui signifie que nous allons encore plus nous rapprocher de Mercedes. Enfin, le châssis peut être décisif. C´est pourquoi nous abordons l´avenir très positivement. Et à mon avis, Mercedes n´est plus aussi forte que ces trois dernières années, car sinon, ils auraient pris un risque dans le choix du 2e pilote. Comme il s´agit tout de même du championnat du monde, c´est la raison pour laquelle ils s´orientent davantage vers le choix de la sécurité en envisageant la piste Bottas. »

« Mais je dois dire qu´avec Noël qui approche, je suis très triste pour Niki, parce qu´il se retrouve dans une situation de merde (sic). »

L´année 2017 s´annonce des plus compliquées pour Mercedes. Lauda reconnaît à quel point la paire de pilotes importe dans un championnat du monde. Et à ce niveau-là, Red Bull est très bien loti.

« Nous sommes en face d´un immense problème : nous avions jusqu´à maintenant la meilleure paire de pilotes, et je dois dire que Ricciardo et Verstappen, qui est encore un talent qui n´a pas encore fini de prendre de l´expérience, forment un duo qui était déjà cette saison très proche du nôtre. Je l´avoue : il est clair que l´année prochaine, ces deux pilotes auraient été au même niveau qu´Hamilton et Rosberg, si ce dernier était resté. Maintenant, arrive le nouveau règlement, les pneus vont être plus larges, tout est différent. Quand il y a un nouveau règlement, les cartes sont redistribuées. Et c´est pourquoi cela nous fait mal, qu´un des éléments les plus importants, que l´un de nos deux top pilotes soit parti. »