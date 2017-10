Niki Lauda aurait pu perdre la vie en 1976 lors du Grand Prix d’Allemagne, chacun le sait, et cet accident a laissé l’Autrichien avec des cicatrices à vie. Mais ce que l’on ne savait pas, c’est que l’ancien pilote Ferrari et McLaren aurait aussi pu passer l’arme à gauche, en 2005.

Niki Lauda venait d’être opéré pour recevoir une greffe du rein ; mais cette greffe avait échoué. C’est alors sa femme, Birgit Wetzinger, qui lui a sauvé la vie grâce à un don d’organe, avec succès cette fois-ci.

« Nous étions ensemble depuis huit mois quand j’ai eu un problème au rein » a révélé Niki Lauda. « J’ai demandé à mon fils Lucas s’il pouvait faire un test pour donner son rein, mais le rein n’allait pas. Birgit a ensuite dit qu’elle ferait le test, mais quand je lui ai demandé pourquoi... ‘Parce que je le veux’, m’a-t-elle dit. J’ai dit qu’elle ne me donnerait jamais son rein, parce que je suis malade, et parce que je ne la connaissais que depuis huit mois. Donc pourquoi faire cela ? »

« Elle a fait le test, et le test était favorable. Pendant trois mois, ensuite, elle m’a donné toujours la même impression : ‘Je l’ai fait pour toi parce que je t’aime’, disait-elle. Elle n’a jamais été effrayée, elle ne m’a jamais posé de question : ‘Je le ferai’, c’était son approche. »

« J’y ai pensé pendant longtemps, nous sommes allés à l’hôpital, et ensuite, quand elle a quitté l’hôpital, j’ai prié pour que rien ne puisse lui arriver. J’ai reçu cette greffe de rein, et cela a fonctionné à 100 %, c’est fantastique ! »

En 2008, Niki Lauda s’est ensuite marié avec Brigit, ancienne hôtesse de l’air, « non pas en raison de cette greffe de rein, mais parce qu’elle était la femme idéale. »

« Et ensuite, nous avons eu des jumeaux, Max et Mia. J’ai été vraiment chanceux de connaître tous ces événements. »

Désormais, même s’il est encore très impliqué avec Mercedes, l’Autrichien essaie aussi de connaître une vie de famille normale.

« Maintenant j’ai plus de temps, et je ne prends plus du tout de risque. Je profite de mes deux enfants, je suis toujours jeune grâce à eux, et je dois dire que ma vie est fantastique aujourd’hui. Mais je ne regrette pas le passé, parce que je n’ai pas eu le choix. C’était deux époques différentes. Aujourd’hui, j’ai une relation fantastique avec Lucas et Mathias, mes deux autres fils, donc tout a très bien marché pour moi finalement. »