Même si les rumeurs battent leur plein, McLaren l’a toujours démenti : non, l’écurie de Woking ne cherche pas à se séparer de Honda pour la saison prochaine et à revenir à une motorisation Mercedes.

Du côté de la firme allemande, on ne veut pas donner suite non plus à ces bruits de couloirs. Les pontes de l’écurie sont mêmes montés au créneau pour refroidir les rumeurs.

« C’est important pour la F1 que Honda reste dans la discipline. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’ils régleront leurs problèmes » a assuré Toto Wolff, le directeur de l’écurie.

Le président non-exécutif, Niki Lauda, fera même barrage pour s’opposer à la conclusion de tout accord entre Mercedes et McLaren.

« J’y mettrais mon veto. Il y a deux ans, j’ai plaidé pour que nous donnions nos moteurs à Red Bull. Mais je ne le ferais pas aujourd’hui. Nous devons pleinement nous concentrer sur notre duel contre Ferrari et non pas améliorer les performances de nos rivaux. »

Notons par ailleurs que la FIA impose aux équipes de déposer leurs changements éventuels de motorisations pour 2018 avant le 15 mai 2017. Pour des raisons réglementaires, il semblerait même que ce soit déjà trop tard pour McLaren…