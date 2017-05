Le dernier Grand Prix d’Espagne a eu le mérite de clarifier la situation en haut du classement : avec les abandons de Kimi Räikkönen et de Valtteri Bottas, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton se sont nettement détachés. Le championnat 2017 prend ainsi de plus en plus les allures d’un duel entre Hamilton et Vettel, qui ont d’ailleurs combattu roue contre roue en Catalogne.

Une telle lutte acharnée en Espagne a eu le don de réjouir l’ancien triple champion du monde Niki Lauda.

« C’était la course à son plus haut niveau. Ce ne peut être mieux. C’est de la pure fascination. Un quadruple champion du monde et un triple champion du monde se battant pour Ferrari et Mercedes, dans les deux meilleures voitures du monde. Il n’y a pas de meilleure publicité pour le sport. »

N’en déplaise à Valtteri Bottas, le directeur non-exécutif de Mercedes l’écarte d’ores et déjà de la course pour le titre – même s’il pense qu’il est du même niveau que le champion du monde sortant.

« Le reste du plateau ne peut pas suivre. C’est aussi simple que cela. Räikkönen et Bottas joueront probablement un rôle décisif pour l’obtention du titre du classement des constructeurs. »

« Je dirais que Bottas est maintenant aussi bon que Rosberg l’était. Et peut-être un peu meilleur que Räikkönen. »

L’ancien pilote McLaren espère maintenant que la fiabilité ne viendra pas jouer les trouble-fêtes dans cette lutte prestigieuse.

« La fiabilité est importante dans chaque championnat du monde. Le problème de turbo de Bottas à Barcelone nous a fait mal. Maintenant, notre contrôle de qualité anglo-allemand si renommé devra s’améliorer. Nous ne voulons pas un championnat du monde de défaillances techniques. »