Niki Lauda n’a visiblement pas perdu le goût pour les déclarations osées. L’Autrichien a un jugement tranché sur la pénalité infligée par les commissaires à Max Verstappen pour son dépassement sur Kimi Räikkönen : « Je n’ai jamais vu de pire décision ! »

« Max Verstappen n’a rien fait de mal. Nous sommes des pilotes de course, nous ne sommes pas sur une route normale. C’est ridicule de détruire le sport avec ce genre de décisions. »

Lauda rappelle que les commissaires avaient pourtant promis de ne pas être trop punitifs lors d’une réunion l’an dernier.

« Nous nous sommes plaints du fait que les enquêtes étaient trop longtemps ‘sous investigation’. Les commissaires étaient là, Jean Todt et Charlie Whiting aussi, nous aussi, et nous sommes tombés d’accord pour dire qu’à moins qu’une manœuvre soit dangereuse, les commissaires ne pourraient interférer. C’est très simple. Si les pilotes se rentrent dedans, alors c’est seulement là que les commissaires interviennent. C’est ce que nous avions décidé l’an dernier. »

« Lors de la prochaine réunion du groupe stratégique, nous devons mettre cette question sur la table et repartir de zéro. Parce que nous ne pouvons pas continuer ainsi, ça va trop loin. Il n’y avait aucune raison d’intervenir, c’était un dépassement normal. »

« Charlie dit tout le temps qu’il y a des lignes blanches et que vous ne pouvez les franchir. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire si c’est possible ? Construisez un mur alors ! Du moment que c’est un circuit normal, vous pouvez l’utiliser. Une ligne blanche, ce n’est pas une limite. Nous sommes tous tombés d’accord sur ça, l’an dernier. Et maintenant, nous avons cette décision. Je pense qu’elle va totalement dans la même direction. »