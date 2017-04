On dit souvent que le circuit de Melbourne n’est pas représentatif du reste de la saison. Il était donc particulièrement important pour Sebastian Vettel et Ferrari de l’emporter à nouveau ce week-end à Bahreïn, afin de prouver que le succès australien n’était pas que le coup d’un dimanche.

« Nous sommes maintenant complètement confiants pour dire que notre victoire n’était pas seulement un one-shot » se réjouit aujourd’hui le pilote allemand, au lendemain de son succès dans le désert.

C’est la première fois depuis 2012 qu’il y a match au sommet entre deux écuries. Du côté de Mercedes, Toto Wolff en est lui aussi certain : la lutte est très ténue tout en haut de la grille.

« Je pense que nous sommes à égalité [avec Ferrari]. Peut-être que sur un tour, nous avons un léger avantage, mais la Ferrari fait mieux fonctionner les pneus. »

Les victoires se jouent désormais à des petits riens. Niki Lauda pense ainsi que Mercedes aurait pu l’emporter hier.

« Il y a eu plusieurs facteurs qui nous ont empêché d’en faire plus. Nous avons eu un problème aux stands. Lewis a reçu une pénalité de 5 secondes et Valtteri avait trop de pression sur ses pneus. Mais pas de discussion possible : Vettel était le meilleur et Ferrari avait la meilleure stratégie. Il semble que nous ayons un championnat du monde très excitant. »

En début d’épreuve, le match à deux était même un match à trois, puisque les Red Bull étaient étonnamment rapides et pouvaient suivre le rythme des leaders. Sebastian Vettel en est autant étonné qu’excité.

« Je ne sais pas ce qui est leur arrivé, mais je m’attendais à ce qu’elles soient plus rapides en course. C’est formidable. Contrairement aux précédentes années, il y a maintenant une lutte pour la victoire. »

Fernando Alonso observe malheureusement ces batailles pour la première place du fond du peloton, tant sa McLaren est peu compétitive en ce début de saison. L’ancien pilote Ferrari ne regrette-t-il pas d’avoir quitté la Scuderia ? Il assure que non.

« Nous sommes heureux de voir Ferrari gagner. Mercedes était trop habituée à gagner, donc c’est une bonne nouvelle de voir Ferrari devant maintenant. »