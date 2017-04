Niki Lauda n’avait pas vraiment une grande confiance concernant une pole de sa propre équipe à Shanghai.

Après les essais libres 3, il voyait bien Sebastian Vettel en pole devant ses Mercedes. Mais Lewis Hamilton a su le surprendre.

"Je n’y croyais pas vraiment et j’ai d’ailleurs parié 10 euros avec Toto sur une pole de Vettel. Il semblait vraiment rapide avec sa voiture ce matin, tout allait bien pour lui," confie l’Autrichien.

"Mais Lewis, merci à Dieu, a réussi à sortir encore une fois un tour incroyable, un tour spécial dont il a le secret."

Mercedes reste donc l’équipe la plus rapide en qualifications pour le moment. Qu’en sera-t-il en course ?

"Le problème pour nous c’est que Ferrari a bien progressé lors des essais de Barcelone. Puis ils ont gagné la première course. Ils sont encore plus proches en qualification ici. Alors c’est maintenant très serré entre nous. En qualifications nous sommes encore devant. En course, nous verrons demain."