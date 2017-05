La pole position de Räikkönen, sa première depuis neuf ans, a fait parler dans le paddock. Selon Niki Lauda, c’est l’état d’esprit du pilote qui lui a permis de débloquer sa situation et de revenir au sommet d’une séance de qualifications.

"Il s’est réveillé" explique Lauda, décrivant la bonne humeur du Finlandais. "On marchait côte à côte dans le paddock et il est venu me faire une accolade, ce que je ne l’ai jamais vu faire avant, et il m’a demandé comment j’allais".

"Je n’en savais rien, mais il m’a dit qu’il était devenu père une seconde fois. Je lui ai parlé de mes enfants également et c’était une conversation agréable. Je me suis dit qu’il était de bonne humeur, et ça joue sur le pilotage. C’est comme cela qu’il a fait une performance que personne n’attendait".

Lauda pense que Räikkönen se battra bec et ongles face à Vettel, ce qui pourrait aider Hamilton au championnat : "Tant que sa voiture fonctionnera, il ne laissera pas passer Sebastian. Kimi veut gagner".